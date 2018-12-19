«Милан» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Болоньей»

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» – 0:0.
За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Стоит отметить, что «Милан» доигрывал встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку за грубую игру на 76-й минуте получил Тьему Бакайоко.
«Милан» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре подопечные Филиппо Индзаги 22 декабря на выезде сыграют с «Пармой», а а команда Дженнаро Гаттузо в тот же день примет «Фиорентину».