«Милан» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Болоньей» - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 00:30Источник: «Советский спорт»

    «Милан» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Болоньей»

    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» – 0:0.

    За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

    Стоит отметить, что «Милан» доигрывал встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку за грубую игру на 76-й минуте получил Тьему Бакайоко.

    «Милан» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.

    В следующем туре подопечные Филиппо Индзаги 22 декабря на выезде сыграют с «Пармой», а а команда Дженнаро Гаттузо в тот же день примет «Фиорентину».

    #серия а#фк милан#фк болонья
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