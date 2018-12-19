Ринат Билялетдинов: ЦСКА имеет наиболее предпочтительные шансы вмешаться в борьбу за золото

Футбол 19 декабря 2018 06:44 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент армейцы отстают от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

Бывший наставник казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов предположил, кто может составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в весенней части чемпионата России.

«ЦСКА имеет наиболее предпочтительные шансы вмешаться в борьбу за золото. Команда у армейцев молодая и очень перспективная. Ребята голодны до побед. Наверное, они больше остальных ждут возобновления сезона.

Что касается «Спартака», то красно-белым надо сначала решить все свои внутренние проблемы – только тогда команда сможет обрести стабильность. «Локомотиву» же нужно прибавлять в реализации моментов», – сказал специалист «Известиям».