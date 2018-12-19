Маркиньос – о ситуации Рабьо: Мне жаль Адриена, но мы ничего не можем поделать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол19 декабря 2018 07:39Источник: Goal.comАвтор: Гичунцев Артур

Маркиньос – о ситуации Рабьо: Мне жаль Адриена, но мы ничего не можем поделать

В текущем сезоне 23-летний француз провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал ситуацию вокруг своего одноклубника Адриена Рабьо.

Ранее спортивный директор парижан Антеро Энрике заявил, что полузащитник отказался продлевать контракт, который истекает летом 2019 года, и проведет оставшееся время на скамейке запасных.

"Мне жаль Рабьо. Он стал моим другом с первого дня в клубе. Мы многое прошли вместе.

Он принял решение покинуть команду, клуб принял решение, но мы ничего не можем поделать", – цитирует Маркиньоса Goal.

По информации СМИ, Рабьо согласовал контракт с "Барселоной".

#лига 1#Возможные трансферы#фк псж#маркиньос#рабьо адриен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта