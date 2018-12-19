Джузеппе Маротта: «Ювентус» интересовался Икарди, но переговоров с «Интером» никогда не было

Футбол 19 декабря 2018 08:32 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне аргентинец провел 19 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевых паса.

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, занявший аналогичный пост в «Интере», прокомментировал информацию об интересе туринского клуба к форварду миланцев Мауро Икарди.

"Да, это так. Мы интересовались Икарди, но никаких переговоров не было. Мауро остается игроком высокого класса, но ничего подобгого никогда не было", – цитирует Маротту Football Italia.

Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в мадридский "Реал". Также им интересовался "Челси".