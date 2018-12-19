«Тоттенхэм» нашел замену Почеттино в «Борнмуте»

Ранее сообщалось, что аргентинец может возглавить "Манчестер Юнайтед" или мадридский "Реал".
Руководство "Тоттенхэма" готовится к возможному уходу Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.
Согласно источнику, лондонский клуб проявляет интерес к наставнику "Борнмута" Эдди Хау, при котором команда занимает 11-е место в текущем сезоне АПЛ.
Добавим, что 41-летний специалист работает в "Борнмуте" с 2012 года. Он трижды становился лучшим тренером лиги. В последний раз это случилось в октябре этого года.