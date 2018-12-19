«Тоттенхэм» нашел замену Почеттино в «Борнмуте» - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 09:43Источник: The Daily MailАвтор: Гичунцев Артур

«Тоттенхэм» нашел замену Почеттино в «Борнмуте»

Ранее сообщалось, что аргентинец может возглавить "Манчестер Юнайтед" или мадридский "Реал".

Руководство "Тоттенхэма" готовится к возможному уходу Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, лондонский клуб проявляет интерес к наставнику "Борнмута" Эдди Хау, при котором команда занимает 11-е место в текущем сезоне АПЛ.

Добавим, что 41-летний специалист работает в "Борнмуте" с 2012 года. Он трижды становился лучшим тренером лиги. В последний раз это случилось в октябре этого года.

#апл#фк тоттенхэм#фк борнмут#почеттино маурисио
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