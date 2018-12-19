Унаи Эмери – об уходе Почеттино в «Манчестер Юнайтед»: Думаю, он счастлив в «Тоттенхэме»

Футбол 19 декабря 2018 10:05 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Накануне "красных дьяволов" покинул Жозе Моуринью.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери высказался о возможном переходе Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отпустить специалиста за 34 млн евро.

"Думаю, Почеттино счастлив в «Тоттенхэме». Считаю, что он тренирует очень большую команду с отличными футболистами, они играют в Лиге чемпионов и находятся в лучшем положении в АПЛ, чем «Манчестер Юнайтед». Считаю, что он проделывает впечатляющую работу в «Тоттенхэме».

Не знаю, думает ли он о переходе в другой клуб, но я вижу его человеком, очень преданным клубу, человеком, который строит хорошую игру. «Шпоры» стали заметно лучше под его руководством, они выиграли много матчей, им нравится владеть мячом, это очень организованная команда", – приводит слова Эмери "Газета.Ru" со ссылкой на FourFourTwo.

По слухам, Почеттино по-прежнему является одним из кандидатов на должность главного тренера мадридского "Реала".