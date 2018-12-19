Премьер-министр Норвегии поздравила Сульшера с назначением в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 19 декабря 2018 10:27 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Накануне английский клуб уволил Жозе Моуринью.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг поздравила Уле Гуннара Сульшера с назначением на пост главного тренера »Манчестер Юнайтед» до официального объявления.

«Великий день для норвежского футбола. Удачи в удержании контроля над «красными дьяволами», Уле Гуннар», – приводит слова Сольберг "Газета.Ru" со ссылкой на ее Твиттер.

Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне "МЮ" расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с "ПСЖ".