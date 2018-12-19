Луис Адриано: Самым ценным игроком «Спартака» считаю себя (видео) - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 10:56Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Луис Адриано: Самым ценным игроком «Спартака» считаю себя (видео)

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопросы болельщиков клубному телевидению.

«Самым ценным игроком «Спартака» считаю себя. Самый красивый гол за «Спартак»? В ворота «Зенита». Я получил мяч в центре поля, отдал Самедову, тот «протащил» его немного и отдал Зе. Он отпасовал вновь мне. Я пробил по воротам и попал в цель.

Кто из спартаковской молодежи самый талантливый? Ломовицкий — хороший игрок. У него есть все качества, которые нужны футболисту. Быстрый, способный, волевой. Быстро учится. Кто лучший игрок в РПЛ? Зе Луиш», - сказал Адриано.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Спартак» 20 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

#адриано луис#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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