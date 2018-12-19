Хосеп Гвардиола: Моуринью не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек

Футбол 19 декабря 2018 11:08 Источник: BBC Автор: Гичунцев Артур

Об уходе португальского специалиста стало известно накануне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста наставника "Манчестер Юнайтед".

"Когда такое происходит, мне всегда грустно за тренера, потому что в подобных ситуациях мы остаемся одни.

Думаю, Жозе не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек. Желаю ему всего наилучшего. Он скоро вернется", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне "МЮ" расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с "ПСЖ".