Хосеп Гвардиола: Моуринью не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 11:08Источник: BBCАвтор: Гичунцев Артур

Хосеп Гвардиола: Моуринью не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек

Об уходе португальского специалиста стало известно накануне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста наставника "Манчестер Юнайтед".

"Когда такое происходит, мне всегда грустно за тренера, потому что в подобных ситуациях мы остаемся одни.

Думаю, Жозе не нуждается в моей поддержке. Это очень сильный человек. Желаю ему всего наилучшего. Он скоро вернется", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне "МЮ" расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с "ПСЖ".

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