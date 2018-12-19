Юрген Клопп: «Ювентус» - фаворит Лиги чемпионов

Футбол 19 декабря 2018 11:17 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Честно говоря, на этой стадии я не хотел попасть только на два клуба. Первый – «Боруссия». Если мы встретимся позже, это будет здорово для обеих команд. А второй – «Ювентус», потому что для меня они фавориты турнира. У них невероятный опыт. Учитывая возраст игроков, создаётся ощущение, что это последний шанс для их защитников. В этом году обыграть «Ювентус» будет невероятно сложно.

С остальными командами у меня не было никаких проблем, и нам попалась «Бавария». Думаю, это хороший жребий для наших болельщиков. Мы уже встречались с ними на предсезонном турнире год назад. Не уверен, что тогда приехало много фанатов из Ливерпуля, но в этот раз им точно стоит поехать туда. Там очень здорово», - приводит слова Клоппа Football Italia.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Баварией». Первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная – 13 марта в Мюнхене.