СМИ: «Барселона» проявляет интерес к бывшему защитнику «Зенита»

Футбол 19 декабря 2018 11:22 Источник: TodoMercadoWeb Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Todomercadoweb.

Агент 34-летнего словацкого защитника уже провел переговоры с руководством «Барселоны» о подписании контракта летом 2019 года, когда у Шкртела истекает срок контракта с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заинтересован в защитнике «Зенита» Браниславе Ивановиче.

Шкртел в текущем сезоне провел за «Фенербахче» 22 матча, в которых забил один гол. Защитник выступал за «Зенит» с 2004 по 2008 год.