РФС выдвинет стадион в Санкт-Петербурге на проведение финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 11:33Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

РФС выдвинет стадион в Санкт-Петербурге на проведение финала Лиги чемпионов

В Российском футбольном союзе (РФС) проходит заседание исполкома.

На исполкоме РФС было утверждено выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион «Санкт-Петербург» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21», - сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Напомним, с 9 декабря арена на Крестовском острове получила название «Газпром Арена».

Помимо российской арены на принятие финала ЛЧ претендуют «Альянц Арена» в Мюнхене.

#Газпром арена#лига чемпионов#рфс#Футбол-Россия#лебедев игорь
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