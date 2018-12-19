РФС выдвинет стадион в Санкт-Петербурге на проведение финала Лиги чемпионов

Футбол 19 декабря 2018 11:33 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Российском футбольном союзе (РФС) проходит заседание исполкома.

На исполкоме РФС было утверждено выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион «Санкт-Петербург» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21», - сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Напомним, с 9 декабря арена на Крестовском острове получила название «Газпром Арена».

Помимо российской арены на принятие финала ЛЧ претендуют «Альянц Арена» в Мюнхене.