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Футбол19 декабря 2018 11:49Источник: Daily ExpressАвтор: Гичунцев Артур

«Челси» вступил в борьбу за Иско

Такой информацией располагает издание Daily Express.

Хавбек мадридского "Реала" Иско Аларкон получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Согласно источнику, помимо "Манчестер Сити", на игрока претендует "Челси", который готов заплатить за его переход 70 млн фунтов. Отмечается, что лондонский клуб предлагает испанцу 280 тысяч евро в неделю.

Также сообщается "Реал" готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника, если за его трансфер предложат 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Иско недоволен отношением со стороны нового главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари. По слухам, хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

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