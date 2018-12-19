«Челси» вступил в борьбу за Иско

Футбол 19 декабря 2018 11:49 Источник: Daily Express Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает издание Daily Express.

Хавбек мадридского "Реала" Иско Аларкон получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Согласно источнику, помимо "Манчестер Сити", на игрока претендует "Челси", который готов заплатить за его переход 70 млн фунтов. Отмечается, что лондонский клуб предлагает испанцу 280 тысяч евро в неделю.

Также сообщается "Реал" готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника, если за его трансфер предложат 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Иско недоволен отношением со стороны нового главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари. По слухам, хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.