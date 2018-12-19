Оле-Гуннар Сульшер: Жду с нетерпением возможности поработать с талантливыми игроками «МЮ» - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 13:16Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Автор: Сметанникова Дарья

Оле-Гуннар Сульшер: Жду с нетерпением возможности поработать с талантливыми игроками «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» сегодня объявил, что Оле-Гуннар Сульшер будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед» в моем сердце, и это здорово, что я вернулся в клуб в новой роли. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игроками», - приводит слова Сульшера пресс-служба команды.

Сульшер сменил на посту главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который был уволен во вторник из-за неудовлетворительных результатов команды.

45-летний норвежский специалист ранее играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

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