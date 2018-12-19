Ильсур Метшин: Решение Мутко стало для меня неожиданностью

Футбол 19 декабря 2018 13:39 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Член исполкома РФС и мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал решение Виталия Мутко сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза.

«Мутко сделал очень большой вклад и как президент РФС, и как член правительства. Мы вместе готовили Универсиаду, он был одним из тех, кто ее завоевывал и готовил. Был ЧМ по футболу. Хочу выразить ему своё уважение и благодарность. Это решение стало для меня неожиданностью. Кроме слов благодарности не могу ничего сказать. Почему Алаев не остался и. о.? Лучше у него спросите. Кого вижу президентом? Достойного человека, которого изберёт конференция», - приводит слова Метшина Sport24.ru.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.