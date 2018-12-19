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Футбол19 декабря 2018 13:45Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Прядкин и Алаев оценили шансы Дюкова стать президентом РФС

В среду в Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Виталий Мутко в ходе заседания сложил с себя полномочия главы РФС. До 22 февраля временно исполнять обязанности президента будет Сергей Прядкин, который сменил на этом посту Александра Алаева.

«На правах назначенного и.о. президента РФС хочу поблагодарить Алаева за проделанную работу. Лестно было слышать отзывы о его работе. Решением исполкома меня назначили исполнять обязанности до конференции, до 22 февраля», - сообщил Прядкин, слова которого приводит корреспондент «Советского спорта».

«Хотел бы выразить благодарность Мутко. Трудно переоценить, что он сделал для нашего футбола. Ему низкий поклон и огромная благодарность. Он меня 12 лет назад практически с поля пригласил работать в РФС», - добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что претендентов на пост президента РФС является председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

«Никаких вопросов, связанных с выборами президента в ходе текущей повестки не было. Дюков присутствовал, но мы не слушали его заявлений, что он будет выдвигаться», - отметил Прядкин.

«Мне некорректно говорить за Дюкова. Ни о каких кандидатах речи не было. У любого кандидата есть время до 13 января, чтобы заявить о своих планах баллотироваться», - добавил Алаев.

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