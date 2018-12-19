Андрей Канчельскис: Сульшер — это не тот тренер, который должен быть в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 19 декабря 2018 14:07 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Оле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера английского клуба после отставки Жозе Моуринью.

«До конца сезона исполняющий обязанности, это нормально, на этой должности может оказаться любой специалист. Конечно, в конце сезона будут изменения, команду должен возглавить другой тренер. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» смирились с тем, что чемпионство они не выиграют. Задача состоит в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Сульшера, может быть, взяли из-за того, что он был свободен и у него есть опыт. Не думаю, что у него будет долгосрочный контракт, скорее всего, до конца сезона, не больше.

Может быть, в будущем Сульшер останется в структуре клуба. Думаю, что до конца сезона он доработает, а потом поставят другого тренера, наверное, уже сейчас ищут. Это было уже в «Челси», когда Хиддинк приходил дорабатывать сезон. Сейчас поработать с такими именитыми игроками любой бы согласился. Чудес не бывает, я уверен, что после будет другая кандидатура. Сульшер — это не тот тренер, который должен быть в «Манчестер Юнайтед». Может быть, останется после тренером нападающих, к примеру», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Сульшер ранее играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.