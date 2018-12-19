Заседание совета директоров "Локомотива" 19 декабря не состоится - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Шальке-04
    Байер
    0
    0
    • Футбол19 декабря 2018 14:08Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Заседание совета директоров "Локомотива" 19 декабря не состоится

    Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков, что на среду, 19 декабря, проведение заседания совета директоров клуба не планировалось.

    - Кроме меня совет директоров клуба никто не проводит, а я нахожусь в командировке. Сегодня не будет совета директоров, и не планировалось его проводить, а те, кто об этом пишут, наверное, у себя на кухне проводят его, - цитирует Мещерякова агентство "Р-Спорт".

    Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус может покинуть клуб и занять пост главы РФПЛ.

    В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза, а на должность исполняющего обязанности главы союза до 22 февраля 2019 года назначен президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    #фк локомотив#РПЛ#Футбол-Россия#мещеряков анатолий
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта