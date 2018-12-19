Заседание совета директоров "Локомотива" 19 декабря не состоится

Футбол 19 декабря 2018 14:08 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков, что на среду, 19 декабря, проведение заседания совета директоров клуба не планировалось.

- Кроме меня совет директоров клуба никто не проводит, а я нахожусь в командировке. Сегодня не будет совета директоров, и не планировалось его проводить, а те, кто об этом пишут, наверное, у себя на кухне проводят его, - цитирует Мещерякова агентство "Р-Спорт".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус может покинуть клуб и занять пост главы РФПЛ.

В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза, а на должность исполняющего обязанности главы союза до 22 февраля 2019 года назначен президент РФПЛ Сергей Прядкин.