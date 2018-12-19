Питер Одемвингие: Назначение Сульшера стало для многих сюрпризом. Все думали, что придет известный тренер - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 14:11Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Питер Одемвингие: Назначение Сульшера стало для многих сюрпризом. Все думали, что придет известный тренер

    Экс-игрок «Локомотива» и «Кардифф Сити» Питер Одемвингие поделился мнением насчет назначения Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Я поработал с Сульшером совсем недолго перед уходом в «Сток Сити». Он игрок «Манчестер Юнайтед», много лет там провел, знает философию команды и значимость этого клуба для болельщиков. Как игрок он поможет некоторым игрокам психологически раскрепоститься. Состав в «МЮ» сильный, команда может играть намного лучше, чем сейчас. Проблемы в психологии, а не в качестве игроков. Тот же Марсьяль, Лукаку и другие молодые футболисты не показывают максимум своих способностей. Если он найдет ключ к этим футболистам, будет заряжать их перед матчами, то они смогут показать результат. Конечно, пока сложно бороться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», но результаты у «МЮ» должны улучшиться.

    Его назначение стало для многих сюрпризом, все думали, что придет известный тренер, но Сульшер — бывший игрок «Юнайтед», поэтому не стоит удивляться. За игровую карьеру он не был лидером команды, но оставался истинным манкунианцем, и это тоже поможет ему на тренерском посту», - цитирует Одемвингие Sport24.ru.

    45-летний норвежский специалист ранее играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #одемвингие питер#фк манчестер юнайтед#сульшер оле-гуннар#апл
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