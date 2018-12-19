Алексей Сорокин: Мутко сделал многое для российского футбола

Футбол 19 декабря 2018 14:14 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Виталия Мутко сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС).

«Очевидно, что Мутко сделал многое для российского футбола. Достаточно вспомнить, в каком состоянии был РФС 2 года назад и в каком он сейчас. Пошли спонсоры, решили все финансовые вопросы. Успех очевиден.

Буду ли я выдвигать на свою кандидатуру на пост главы РФС? Не могу вам на этот счет ничего сказать. Пока без комментариев», - цитирует Сорокина «Р-Спорт».

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.