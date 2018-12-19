Сергей Анохин: С уходом Мутко из РФС в футболе закончилась целая эпоха

Футбол 19 декабря 2018 14:44 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин заявил, что с уходом Виталия Мутко с поста президента РФС в футболе закончилась эпоха.

Безусловно, в футболе закончилась целая эпоха. У меня лично смешанные чувства из-за ухода Виталия Мутко, я сделал многое рядом с ним, он сделал многое для российского футбола. Но сейчас у Мутко, наверное, более важные государственные задачи. Решение об уходе из РФС он принимал сам. Я ему написал сообщение и поблагодарил за совместную проделанную работу, пожелал удачи во всем, - цитирует Анохина агентство "Р-Спорт".

Виталий Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.