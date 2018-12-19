Сергей Анохин: С уходом Мутко из РФС в футболе закончилась целая эпоха - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Шальке-04
    Байер
    0
    0
    • Футбол19 декабря 2018 14:44Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Сергей Анохин: С уходом Мутко из РФС в футболе закончилась целая эпоха

    Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин заявил, что с уходом Виталия Мутко с поста президента РФС в футболе закончилась эпоха.

    Безусловно, в футболе закончилась целая эпоха. У меня лично смешанные чувства из-за ухода Виталия Мутко, я сделал многое рядом с ним, он сделал многое для российского футбола. Но сейчас у Мутко, наверное, более важные государственные задачи. Решение об уходе из РФС он принимал сам. Я ему написал сообщение и поблагодарил за совместную проделанную работу, пожелал удачи во всем, - цитирует Анохина агентство "Р-Спорт".

    Виталий Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

    #рфс#анохин сергей#мутко виталий леонтьевич#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта