Кокорин порекомендовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ

Футбол 19 декабря 2018 14:48 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал, что читает в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», - приводит слова Еникеева «RT на русском».

Кроме того, Кокорин рекомендовал прочитать «Графа Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ.

Напомним, накануне Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.