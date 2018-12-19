Кокорин порекомендовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 14:48Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

    Кокорин порекомендовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ

    Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал, что читает в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

    «Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», - приводит слова Еникеева «RT на русском».

    Кроме того, Кокорин рекомендовал прочитать «Графа Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ.

    Напомним, накануне Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    #кокорин александр#мамаев павел#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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