Моуринью может стать главным тренером «Реала»

Футбол 19 декабря 2018 16:14 Источник: El Pais Автор: Сметанникова Дарья

Руководством «Реала» хочет, чтобы Жозе Моуринью возглавил команду. Об этом сообщает El Pais.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

Как сообщает издание, президент «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в приглашении Моуринью. По его мнению, 55-летний португалец обладает необходимыми лидерскими качествами, соответствующими амбициям клуба.

Напомним, что контракт «Реала» с Сантьяго Солари рассчитан до 2021 года.

Моуринью работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Под его руководством «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.