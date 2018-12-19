Моуринью может стать главным тренером «Реала» - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 16:14Источник: El PaisАвтор: Сметанникова Дарья

    Моуринью может стать главным тренером «Реала»

    Руководством «Реала» хочет, чтобы Жозе Моуринью возглавил команду. Об этом сообщает El Pais.

    Во вторник «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

    Как сообщает издание, президент «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в приглашении Моуринью. По его мнению, 55-летний португалец обладает необходимыми лидерскими качествами, соответствующими амбициям клуба.

    Напомним, что контракт «Реала» с Сантьяго Солари рассчитан до 2021 года.

    Моуринью работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Под его руководством «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

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