Аргентинский футболист избил судью до потери сознания (видео)

Футбол 19 декабря 2018 16:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Аргентинский судья Габриэль Кортинес обсуживал финальный матч регионального турнира в провинции Мисьонес между клубами «Митер» и «Спортинг».

В концовке матча при счете 3:1 в пользу «Митера» Кортинес показал вторую желтую карточку игроку «Спортинга» Матиасу Бенитесу. Одноклубник удаленного Анхель Масиэль после этого набросился на судью с кулаками.

Un jugador noquea al árbitro en pleno partido.



El colegiado Gabriel Cortínez fue golpeado por Luis Maciel del Sporting de Santo Pipó en la final de la Liga de Posadas, en Argentina.



El futbolista fue llevado a bartolina y liberado a las pocas horas. pic.twitter.com/HMvk7DHbg4 — Marcador Final (@MarcadorGMV) 17 декабря 2018 г.

После нескольких ударов Кортинес оказался на газоне, потеряв сознание. Скорая помощи прибыла на стадион через 50 минут. Позже в больнице арбитр пришел в сознание, его здоровью ничего не угрожает.

«Я посмотрел на часы, оставалось играть около полутора минут (в итоге матч так и не был доигран). А потом я получил удар, после которого потерял сознание. При этом я был доволен, тем как работал на матче», - рассказа Кортинес.

Футболист, нанесший удары, был отправлен в полицейский участок, откуда спустя несколько часов был отпущен.