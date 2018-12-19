Аргентинский футболист избил судью до потери сознания (видео) - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 16:29Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Аргентинский футболист избил судью до потери сознания (видео)

    Аргентинский судья Габриэль Кортинес обсуживал финальный матч регионального турнира в провинции Мисьонес между клубами «Митер» и «Спортинг».

    В концовке матча при счете 3:1 в пользу «Митера» Кортинес показал вторую желтую карточку игроку «Спортинга» Матиасу Бенитесу. Одноклубник удаленного Анхель Масиэль после этого набросился на судью с кулаками.

    После нескольких ударов Кортинес оказался на газоне, потеряв сознание. Скорая помощи прибыла на стадион через 50 минут. Позже в больнице арбитр пришел в сознание, его здоровью ничего не угрожает.

    «Я посмотрел на часы, оставалось играть около полутора минут (в итоге матч так и не был доигран). А потом я получил удар, после которого потерял сознание. При этом я был доволен, тем как работал на матче», - рассказа Кортинес.

    Футболист, нанесший удары, был отправлен в полицейский участок, откуда спустя несколько часов был отпущен.

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