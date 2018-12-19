Ольга Смородская: Мутко покинул пост президента РФС окончательно

Футбол 19 декабря 2018 16:38 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза.

«Мутко покинул пост президента РФС окончательно, и я считаю, что он очень много сделал для футбола и его развития. На весах всего не взвесишь, но это определенно прекрасно проведенный Чемпионат Мира и привлечение большого количества спонсоров в российский футбол. Его вклад очевиден.

Если президентом РФС станет Дюков, будет просто замечательно! Хочу пожелать ему только удачи. А РФС должен начать развиваться более динамично. Нужна динамика», - рассказала Смородская в интервью Sport24.ru.

Исполняющим обязанности президента РФС сегодня был назначен Сергей Прядкин.