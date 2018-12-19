Ольга Смородская: Мутко покинул пост президента РФС окончательно - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 16:38Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    Ольга Смородская: Мутко покинул пост президента РФС окончательно

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза.

    «Мутко покинул пост президента РФС окончательно, и я считаю, что он очень много сделал для футбола и его развития. На весах всего не взвесишь, но это определенно прекрасно проведенный Чемпионат Мира и привлечение большого количества спонсоров в российский футбол. Его вклад очевиден.

    Если президентом РФС станет Дюков, будет просто замечательно! Хочу пожелать ему только удачи. А РФС должен начать развиваться более динамично. Нужна динамика», - рассказала Смородская в интервью Sport24.ru.

    Исполняющим обязанности президента РФС сегодня был назначен Сергей Прядкин.

    #смородская ольга#мутко виталий леонтьевич#рфс#Футбол-Россия
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