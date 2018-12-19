Григорий Иванов: Все смеялись над речью Мутко, но она была плюсом для нашей страны

Футбол 19 декабря 2018 16:40 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Виталия Мутко сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС).

«К решению Виталия Мутко уйти отнесся отрицательно. Что ни говори, но многие не понимают, что Виталий Леонтьевич сделал для российского футбола. Он блестяще провел чемпионат мира, то, что турнир прошел в России, во многом его заслуга. А его речь на английском языке со сцены на выборах страны-хозяйки? Все смеялись, но эта речь была плюсом для нашей страны.

Мутко знает и понимает футбол, живет им. И сейчас для всего нашего футбола это потеря, без него будет тяжеловато, ведь он столько всего сделал. Думаю, далеко Виталий Леонтьевич не уйдет от футбола. Даже последний год, когда он не исполнял обязанности президента РФС, мы знали, что он всегда рядом, держит руку на пульсе», - приводит слова Иванова «Р-Спорт».

Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.