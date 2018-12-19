СМИ: Зидан и Почеттино являются главными кандидатами на пост главного тренера «МЮ» - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 16:57Источник: Diario SportАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: Зидан и Почеттино являются главными кандидатами на пост главного тренера «МЮ»

    Во вторник «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. Сегодня руководство клуба назначило Оле-Гуннара Сульшера до конца сезона.

    По информации Diario AS, главными кандидатами на пост наставника «МЮ» являются Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.

    Бывший главный тренер «Реала» пока не дал ответа. Наставник «Тоттенхэма» готов возглавить «красных дьяволов», однако «МЮ» придется заплатить 40 млн фунтов стерлингов за приглашение 46-летнего специалиста.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #зидан зинедин#почеттино маурисио#фк манчестер юнайтед#апл#моуринью жозе
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