СМИ: Зидан и Почеттино являются главными кандидатами на пост главного тренера «МЮ»

Футбол 19 декабря 2018 16:57 Источник: Diario Sport Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. Сегодня руководство клуба назначило Оле-Гуннара Сульшера до конца сезона.

По информации Diario AS, главными кандидатами на пост наставника «МЮ» являются Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.

Бывший главный тренер «Реала» пока не дал ответа. Наставник «Тоттенхэма» готов возглавить «красных дьяволов», однако «МЮ» придется заплатить 40 млн фунтов стерлингов за приглашение 46-летнего специалиста.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».