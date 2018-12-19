Станислав Черчесов: Хотел бы поблагодарить Мутко за ту поддержку, которую он оказывал сборной

Футбол 19 декабря 2018 17:01 Источник: РФС Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Виталия Мутко сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС).

«Сегодня я принял участие в заседании Исполкома РФС, на котором обсуждалось много важных вопросов. От лица тренерского штаба отчитался за работу со сборной России в 2018 году, подробно остановившись на подготовке и выступлении на ЧМ и Лиге наций УЕФА.

Уже на Исполкоме мы узнали о том, что пост президента РФС покидает Виталий Леонтьевич Мутко. Хотел бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года. Считаю это важным моментом в профессиональных отношениях между руководителем и всем коллективом национальной сборной. Поэтому еще раз говорю свое тренерское и наше командное спасибо», - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.