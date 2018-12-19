Юрий Семин: Мутко сделал много очень хорошего и позитивного

Футбол 19 декабря 2018 17:10 Источник: ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением насчет ухода Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).

Сегодня, 19 декабря, на заседании исполкома РФС Мутко сложил с себя полномочия главы организации.

«Мы обязательно должны поблагодарить Мутко, он сделал много очень хорошего и позитивного. Развитие футбола в России шло в правильном направлении. Очень большая его заслуга в том, что чемпионат мира прошел в России. Самое важное, как он прошел - это было просто блестяще, и это его завоевание, которому помогали много людей», - цитирует Семина ТАСС.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.