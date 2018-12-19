Виталий Мутко: Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное

Футбол 19 декабря 2018 17:13 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

В среду на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сложил с себя полномочия президента организации.

«Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов — чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период — конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи», - приводит слова Мутко ТАСС.

Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.