Игорь Лебедев рассматривает вариант выдвижения кандидатуры на пост президента РФС

Футбол 19 декабря 2018 17:35 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

В среду в Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на которой Виталий Мутко сложил с себя полномочия президента организации.

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации.

«Только сегодня произошла реальная отставка Мутко, и вопрос о моем участии в выборах на пост главы РФС пока не закрыт. Он обсуждается, но я не могу сказать, что прямо завтра встану и побегу. Там есть определенная процедура, устав, который достаточно сложный. Думаю, что этот вопрос будет решаться уже после новогодних каникул, я рассматриваю такую возможность», - цитирует Лебедева ТАСС.

Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.