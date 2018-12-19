Джанлуиджи Буффон: "ПСЖ" будет моим последним клубом

Футбол 19 декабря 2018 17:43 Источник: Football Italia Автор: Спирин Дмитрий

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение перейти во французский клуб.

"Я решил закончить карьеру после конца прошлого сезона, – цитирует Буффона Football Italia. – Думал, что только звонок из "Барселоны", "Реала" или "ПСЖ" может изменить ситуацию. Уже планировал, что буду делать после футбола, а в мае мне позвонили из "ПСЖ". Потребовалось две недели на обдумывание всего, потому что я не люблю пустых разговоров. Если даю слово, то должен его сдержать. "ПСЖ" будет моим последним клубом. Это своего рода подарок судьбы.

На первой же встрече представители "ПСЖ" сказали мне, что цель клуба - победа в Лиге чемпионов. Клуб уже доходил до четвертьфинала этого турнира и нам осталось сделать еще пару шагов. Я в футболе уже 24 года и до сих пор не выиграл ЛЧ, поэтому понимаю насколько будет сложно".