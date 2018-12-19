ЦСКА предостерег Де Хеа: Сульшер назвал Акинфеева легендой - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 17:49Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    ЦСКА предостерег Де Хеа: Сульшер назвал Акинфеева легендой

    В среду «Манчестер Юнайтед» объявил, что после отставки Жозе Моуринью временно исполнять обязанности главного тренера будет Оле-Гуннар Сульшер.

    Пресс-служба ЦСКА выложила пост, на которой Сульшер хвалит вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

    «Акинфеев – настоящая легенда. Кстати, в футбольном менеджере я всегда покупал его в свою команду», - говорит норвежский тренер.

    Под постом пресс-служба шутит, что эта информация является важной для голкипера «МЮ» Давида де Хеа.

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