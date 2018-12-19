Итальянские тиффози в России, проводят собственные дерби Италии - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 06:00

    Итальянские тиффози в России, проводят собственные дерби Италии

    Пока Итальянские команды борятся за очередное скудетто в Серии А, болельщики "Интера", "Лацио", "Милана", "Ювентуса" и других команд в России определяют кто из них лучший на футбольных полях.

    В 2013 году тиффози "Интера" и "Лацио" разыграли между собой кубок "Coppa della Gemellaggio".

    В воскресенье в городе Красноармейск прошел федеральный футбольный турнир между болельщиками "Интера" и "Лацио" организованный Пешехоновым Д.М. Команда "Интер" была представлена двумя командами - болельщиками "Интера" из Москвы и сборной болельщиков "Интера" из России.

    Победителем соревнований стала команда "Лацио", одержав победу над тиффози "Интера" из Москвы со счетом 6:0, и сборной "интеристов" 2:1. Второе место досталось команде болельщиков "Интера", третье московским "интеристам".

    В мае 2014 года, прошел очередной федеральный турнир "Cup of Italian football clubs fans". В нем принимали участие болельщики наиболее популярных в России команд "Милан", "Ювентус" и "Интера" со всей страны.

    Турнир проходил по правилам известного летнего турнира. За победу в основное время присуждалось 3 очка, за победу в серии пенальти 2 очка, поражение в серии пенальти 1 очко, а за поражение в основное время 0 очков.

    Команда "Ювентуса" представленная самыми возрастными игроками одержала победу в турнире. Организатором турнира стал Fan Club Inter Russia, во главе с Пешехоновым Д.М.

    В этом же году, прошел всероссийский турнир "Trofeo TIM Moscow 2014", собравший уже 5 команд болельщиков. На этот раз в нем приняли участие болельщики "Манчестер Сити", "Интера", "Милана", "Барселоны" и Сборной болельщиков "Интера" из России.

    Турнир проходил по круговой системе. Победителем стали болельщики испанского клуба "Барселона".

    И последний недавний всероссийский футбольный турнир, организованный единолично Пешехоновым Д.М. стал "Youth Cup Moscow Fan-club Inter 2015" среди команд 2001-2002 г.р. На котором совсем юные болельщики Интера со всей страны, выступали против команд детско-юношеских спортивных секций. Победу одержали черно-синие тифози.

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