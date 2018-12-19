Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня. А у меня есть будущее без «МЮ» - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 18:59Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

    Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня. А у меня есть будущее без «МЮ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свою отставку.

    - Мы могли бы поговорить о многих хороших вещах, о не таких хороших, но я не такой. Все кончено. У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, а у меня есть будущее без «МЮ».

    Почему я сейчас должен больше делиться своими чувствами? Все кончено. Я всегда критиковал тренеров, которые делятся подробностями о том, что произошло внутри команды, и кто виноват в этом. Я не такой.

    Пока я не вернусь в футбол, думаю, у меня есть право жить так, как живу сейчас. Это то, чего я хочу. «Манчестер Юнайтед» в прошлом, – сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

    Временным главным тренером "МЮ" был назначен норвежец Оле-Гуннар Сульшер.

    #моуринью жозе#фк манчестер юнайтед#апл
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