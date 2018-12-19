Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня. А у меня есть будущее без «МЮ»

Футбол 19 декабря 2018 18:59 Источник: Sky Sports Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свою отставку.

- Мы могли бы поговорить о многих хороших вещах, о не таких хороших, но я не такой. Все кончено. У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, а у меня есть будущее без «МЮ».

Почему я сейчас должен больше делиться своими чувствами? Все кончено. Я всегда критиковал тренеров, которые делятся подробностями о том, что произошло внутри команды, и кто виноват в этом. Я не такой.

Пока я не вернусь в футбол, думаю, у меня есть право жить так, как живу сейчас. Это то, чего я хочу. «Манчестер Юнайтед» в прошлом, – сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Временным главным тренером "МЮ" был назначен норвежец Оле-Гуннар Сульшер.