Ильзат Ахметов: Не мог и мечтать о том, чтобы так быстро сыграть в Лиге чемпионов (видео)

Футбол 19 декабря 2018 19:35 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как оценивает первые полгода в московской команде.

«Я не мог и мечтать, что все будет так быстро - сыграть в Лиге чемпионов, получить эту награду, стать основным игроком команды. Это большая честь для меня. Постараюсь приносить еще больше пользы. Оцениваю данный этап положительно, но есть еще многое, над чем предстоит поработать», - рассказал Ахметов.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.