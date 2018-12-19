Анзор Кавазашвили: Мутко не всегда справлялся со всеми задачами, но он поднял РФС с колен - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 23:06Источник: «Евро-футбол.ру»

    Анзор Кавазашвили: Мутко не всегда справлялся со всеми задачами, но он поднял РФС с колен

    Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили – об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС.

    – Какой вам запомнилась эпоха Виталия Мутко в отечественном футболе?
    – Его руководство российским футболом было бы целиком и полностью оправдано, если бы он имел возможность постоянно находиться на этом посту. В связи с тем, что на него возлагали слишком много функций, – начиная от министра спорта и заканчивая заместителем председателя правительства – он очень уставал, стремясь выполнить все обязательства.

    К сожалению, не всегда он справлялся со всем, но в целом с его приходом организация РФС стала более мобильней. Он поднял РФС на ноги, вытащил из банкротства союз, который довел до ручки предшественник Толстых, используя свои связи, привлекая финансы.

    Я сужу о человеке по его профессиональным качествам. Многие наши эксперты говорят о том, что хорошим руководителем может стать только бывший спортсмен, футболист. Я с такой позицией не согласен, потому что профессионал – это тот человек, который целиком и полностью погружается в свое дело, вникает в него. Это как раз история про Виталия Леонтьевича. Мутко воспринимал быстро все задачи, которые стояли перед футболом, и выполнял их. Мне очень жалко, что он покидает пост главы РФС, – приводит слова Кавазашвили «Евро-футбол.ру».

    Напомним, 19 декабря, на заседании исполкома РФС Мутко сложил с себя полномочия главы организации. Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин.

    #Футбол-Россия#рфс#мутко виталий леонтьевич#кавазашвили анзор
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