Головин дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол на Фекире

Футбол 20 декабря 2018 01:49 Источник: LFP.fr

Полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

22-летний россиянин в матче 18-го тура лиги 1 с «Лионом» на 47-й минуте наступил на икроножную мышцу хавбеку Набилю Фекиру. Арбитр встречи Клеман Тюрпен принял решение удалить Александра, обратившись к VAR – системе видеопомощи.

Данная дисквалификация распространяется на чемпионат Франции, Кубок Франции, а также Кубок французской лиги.

Напомним, Головин в текущем сезоне в составе «Монако» принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал три желтых карточки.