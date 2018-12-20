Головин дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол на Фекире - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 01:49Источник: LFP.fr

    Головин дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол на Фекире

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

    22-летний россиянин в матче 18-го тура лиги 1 с «Лионом» на 47-й минуте наступил на икроножную мышцу хавбеку Набилю Фекиру. Арбитр встречи Клеман Тюрпен принял решение удалить Александра, обратившись к VAR – системе видеопомощи.

    Данная дисквалификация распространяется на чемпионат Франции, Кубок Франции, а также Кубок французской лиги.

    Напомним, Головин в текущем сезоне в составе «Монако» принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал три желтых карточки.

    #лига 1#фк монако#головин александр сергеевич
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