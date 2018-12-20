Сульшер проведет первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» 20 декабря

Футбол 20 декабря 2018 07:17 Источник: The Daily Mirror Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Mirror.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прилетел в Манчестер.

По информации издания, специалист проведет первую тренировку с командой завтра, 20 декабря.

Напомним, к 45-летнему норвежцу присоединится Майк Фелан вместе с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной.

Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

В 2014 году Сульшер тренировал «Кардифф Сити», который спасся от вылета из английской премьер-лиги.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».