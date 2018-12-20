Сульшер проведет первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» 20 декабря - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 07:17Источник: The Daily MirrorАвтор: Гичунцев Артур

    Сульшер проведет первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» 20 декабря

    Об этом сообщает Mirror.

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прилетел в Манчестер.

    По информации издания, специалист проведет первую тренировку с командой завтра, 20 декабря.

    Напомним, к 45-летнему норвежцу присоединится Майк Фелан вместе с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной.

    Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

    В 2014 году Сульшер тренировал «Кардифф Сити», который спасся от вылета из английской премьер-лиги.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #апл#фк манчестер юнайтед#сульшер оле-гуннар
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