СМИ: «Милан» примет окончательное решение по Гаттузо до конца декабря

Футбол 20 декабря 2018 08:55 Источник: Sport Mediaset Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что клуб может уволить специалиста в связи с неудачным выступлением команды.

Руководство «Милана» решит судьбу главного тренера Дженнаро Гаттузо до конца декабря. Об этом сообщает SportMediaset.

По данным источника, клуб будет внимательно следить за игрой команды в матчах против «Фиорентины», «Фрозиноне» и СПАЛ. Отмечается, что после этого руководство решит судьбу итальянца, при котором команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Также сообщается, что в случае увольнения Гаттузо, клуб рассмотрит вариант с приглашением бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

В текущем сезоне «Милан» набрал 27 очков в серии А и занимает 4-е место.