СМИ: «Зенит» планирует приобрести трех футболистов в зимнее трансферное окно

На данный момент сине-бело-голубые занимают 1-е место в таблице РПЛ.
«Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.
Согласно источнику, клуб пополнят три игрока: два фланговых защитника, и еще один футболист должен усилить атакующую линию.
Отмечается, что «Зенит» отказался от приглашения центрального защитника, но все может измениться, если кто-то покинет команду.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти этой зимой в «Барселону».