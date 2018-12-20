СМИ: «Зенит» планирует приобрести трех футболистов в зимнее трансферное окно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Бахрейн
    Таджикистан
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Иордания
    Киргизия
    0
    0
    • Футбол20 декабря 2018 10:53Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН)Автор: Гичунцев Артур

    СМИ: «Зенит» планирует приобрести трех футболистов в зимнее трансферное окно

    На данный момент сине-бело-голубые занимают 1-е место в таблице РПЛ.

    «Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.

    Согласно источнику, клуб пополнят три игрока: два фланговых защитника, и еще один футболист должен усилить атакующую линию.

    Отмечается, что «Зенит» отказался от приглашения центрального защитника, но все может измениться, если кто-то покинет команду.

    Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти этой зимой в «Барселону».

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#Возможные трансферы
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта