СМИ: «Зенит» планирует приобрести трех футболистов в зимнее трансферное окно

Футбол 20 декабря 2018 10:53 Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН) Автор: Гичунцев Артур

На данный момент сине-бело-голубые занимают 1-е место в таблице РПЛ.

«Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно источнику, клуб пополнят три игрока: два фланговых защитника, и еще один футболист должен усилить атакующую линию.

Отмечается, что «Зенит» отказался от приглашения центрального защитника, но все может измениться, если кто-то покинет команду.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти этой зимой в «Барселону».