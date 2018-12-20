СМИ: «МЮ» выделит Сульшеру 50 млн фунтов на трансферы - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 11:36Источник: Mirrorfootball.co.ukАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: «МЮ» выделит Сульшеру 50 млн фунтов на трансферы

    Об этом сообщает Mirror.

    Руководство "Манчестер Юнайтед" готовится к усиленю состава в зимнее трансферное окно.

    Согласно источнику, боссы английского клуба выделят наставнику "красных дьяволов" Уле-Гуннару Сульшеру 50 млн фунтов.

    Отмечается, что "МЮ" ищет игроков на позицию центрального защитника и правого полузащитника. Потенциальными новичками являются Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эдера Милитао ("Порту") и хавбек Дуглас Кост ("Ювентус").

    Накануне стало известно, что Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Его контракт рассчитан до конца сезона.

    #апл#Возможные трансферы#фк манчестер юнайтед#сульшер оле-гуннар
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