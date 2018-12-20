СМИ: «МЮ» выделит Сульшеру 50 млн фунтов на трансферы

Футбол 20 декабря 2018 11:36 Источник: Mirrorfootball.co.uk Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Mirror.

Руководство "Манчестер Юнайтед" готовится к усиленю состава в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, боссы английского клуба выделят наставнику "красных дьяволов" Уле-Гуннару Сульшеру 50 млн фунтов.

Отмечается, что "МЮ" ищет игроков на позицию центрального защитника и правого полузащитника. Потенциальными новичками являются Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эдера Милитао ("Порту") и хавбек Дуглас Кост ("Ювентус").

Накануне стало известно, что Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Его контракт рассчитан до конца сезона.