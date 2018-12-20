Игроки "Томи" начали процесс расторжения контрактов с клубом - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 12:17Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Игроки "Томи" начали процесс расторжения контрактов с клубом

    Футболисты "Томи" приняли решение подать заявления в Палату по разрешениям споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.

    Досрочно покинуть команду намерены Александр Мелихов, Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Илья Кухарчук, Семен Фомин и Ян Казаев, сообщает "Матч ТВ".

    Ожидается, что футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними.=. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.

    Ранее уже подали заявления в Палату бывший главный тренер команды Валерий Петраков и его сын Юрий, перед которыми также не погашены задолженности.

    "Томь" занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ.

    #фк томь#Палата по разрешению споров РФС#Футбол-Россия#фнл#мелихов александр#тихий дмитрий#клещенко александр#кухарчук илья#фомин семен#казаев ян
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