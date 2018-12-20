Тарасов покинет «Локомотив» вслед за Геркусом

Футбол 20 декабря 2018 12:26 Источник: Sport Inside Автор: Липкин Антон

Полузащитник будет играть в другом клубе премьер-лиги.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно и продолжит карьеру в другом клубе премьер-лиги, сообщает твиттер sport_inside‏.

Вслед за гендиром Ильей Геркусом, @fclokomotiv зимой покинет культовый полузащитник Дмитрий Тарасов. Игровую практику футболист будет получать в другом клубе @rfpl — sport_inside (@sportinside2013) December 20, 2018

«Вслед за гендиром Ильей Геркусом «Локомотив» зимой покинет культовый полузащитник Дмитрий Тарасов. Игровую практику футболист будет получать в другом клубе РФПЛ», – говорится в сообщении.

Напомним, 31-летний воспитанник «Спартака» выступает за «Локомотив» с 2010 года.

В составе клуба он стал чемпионом России (2018) и двукратным обладателем Кубка России (2015, 2017).

В нынешнем сезоне он провел восемь матчей, из них – только два с первой до последней минуты. Всего на его счету 181 матч за «Локомотив», 12 голов и десять голевых передач.

Ранее стало известно, что из клуба уйдет генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.