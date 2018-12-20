Тарасов покинет «Локомотив» вслед за Геркусом - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 12:26Источник: Sport InsideАвтор: Липкин Антон

    Тарасов покинет «Локомотив» вслед за Геркусом

    Полузащитник будет играть в другом клубе премьер-лиги.

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно и продолжит карьеру в другом клубе премьер-лиги, сообщает твиттер sport_inside‏.

    «Вслед за гендиром Ильей Геркусом «Локомотив» зимой покинет культовый полузащитник Дмитрий Тарасов. Игровую практику футболист будет получать в другом клубе РФПЛ», – говорится в сообщении.

    Напомним, 31-летний воспитанник «Спартака» выступает за «Локомотив» с 2010 года.

    В составе клуба он стал чемпионом России (2018) и двукратным обладателем Кубка России (2015, 2017).

    В нынешнем сезоне он провел восемь матчей, из них – только два с первой до последней минуты. Всего на его счету 181 матч за «Локомотив», 12 голов и десять голевых передач.

    Ранее стало известно, что из клуба уйдет генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

    #рпл#фк локомотив#тарасов дмитрий#геркус илья#Возможные трансферы#Футбол-Россия
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