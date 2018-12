Сборная России завершит год на 48-й строчке рейтинга ФИФА, Бельгия сохраняет лидерство

Команда Станислава Черчесова, которая в ноябрьском рейтинге сборных опустилась на 7 позиций, имеет 1424 очков.

Первое место сохранили за собой бельгийцы. Вторую строчку занимают действующие чемпионы мира французы.

Рейтинг ФИФА (20 декабря):

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589)...

..48. Россия (1424).

NEW #FIFARANKING



🇧🇪Belgium stay top, crowned Team of the Year 🥇

🇫🇷World champions France 2018's Best Mover 🏆

🇽🇰Kosovo the year's biggest climbers 📈



More info ℹ️➡️ https://t.co/eqo4mVHxEy pic.twitter.com/Tv87QcwLKG