СМИ: «Челси» отказался отпускать Кристенсена в «Барселону» - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 12:51Источник: The Daily MailАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: «Челси» отказался отпускать Кристенсена в «Барселону»

    Об этом сообщает Daily Mail.

    Защитник "Челси" Андреас Кристенсен завершит текущий сезон в лондонском клубе.

    Согласно источнику, руководство "синих" не будет отпускать игрока в "Барселону".

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов арендовать датчанина с правом выкупа. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании, поскольку недоволен количеством игровой практики.

    Напомним, Кристенсен потерял место в стартовом составе после прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 1 матч.

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