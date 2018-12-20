СМИ: «Челси» отказался отпускать Кристенсена в «Барселону»

Футбол 20 декабря 2018 12:51 Источник: The Daily Mail Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Daily Mail.

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен завершит текущий сезон в лондонском клубе.

Согласно источнику, руководство "синих" не будет отпускать игрока в "Барселону".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов арендовать датчанина с правом выкупа. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании, поскольку недоволен количеством игровой практики.

Напомним, Кристенсен потерял место в стартовом составе после прихода Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 1 матч.