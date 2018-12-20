Деян Ловрен: Надеюсь, мы не проиграем ни одного матча в чемпионате

Футбол 20 декабря 2018 13:04 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

У «Ливерпуля» нет ни одного поражения в 17 матчах чемпионата.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказался о шансах команды провести весь чемпионат без поражений.

«Надеюсь, у нас не будет поражений до конца сезона, – приводит Sky Sports слова 29-летнего хорвата. – Конечно, это вызов для нас, но это наша цель, поэтому мы здесь в Ливерпуле. Мы знаем, что способны на это.

«Арсенал» делал это. Почему мы не можем».

Напомним, в 17 турах «Ливерпуль» одержал 14 побед при трех ничейных результатах.

В сезоне 2003/2004 «Арсенал» Арсена Венгера не проиграл в национальном чемпионате ни одного матча.

В 18-м туре 21 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».