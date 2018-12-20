Деян Ловрен: Надеюсь, мы не проиграем ни одного матча в чемпионате - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 13:04Источник: Sky SportsАвтор: Липкин Антон

    Деян Ловрен: Надеюсь, мы не проиграем ни одного матча в чемпионате

    У «Ливерпуля» нет ни одного поражения в 17 матчах чемпионата.

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказался о шансах команды провести весь чемпионат без поражений.

    «Надеюсь, у нас не будет поражений до конца сезона, – приводит Sky Sports слова 29-летнего хорвата. – Конечно, это вызов для нас, но это наша цель, поэтому мы здесь в Ливерпуле. Мы знаем, что способны на это.

    «Арсенал» делал это. Почему мы не можем».

    Напомним, в 17 турах «Ливерпуль» одержал 14 побед при трех ничейных результатах.

    В сезоне 2003/2004 «Арсенал» Арсена Венгера не проиграл в национальном чемпионате ни одного матча.

    В 18-м туре 21 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».

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