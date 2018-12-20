Предраг Миятович: Президент «Реала» очень любит Моуринью. Есть вероятность, что Жозе вернется в команду

Португалец тренировал "сливочных" с 2010 по 2013 год. За это вермя он становился с командой чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович считает, что уволенный из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вернуться в испанский клуб.
"Президент "Реала" очень любит Моуринью. Поэтому, есть вероятность, что Жозе вернется в команду. Думаю, Флорентино Перес звонит ему каждый раз, когда команде нужен новый наставник", – приводит слова Миятовича Sport.es.