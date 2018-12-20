Предраг Миятович: Президент «Реала» очень любит Моуринью. Есть вероятность, что Жозе вернется в команду - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 13:19Источник: Sport.esАвтор: Гичунцев Артур

    Предраг Миятович: Президент «Реала» очень любит Моуринью. Есть вероятность, что Жозе вернется в команду

    Португалец тренировал "сливочных" с 2010 по 2013 год. За это вермя он становился с командой чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

    Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович считает, что уволенный из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вернуться в испанский клуб.

    "Президент "Реала" очень любит Моуринью. Поэтому, есть вероятность, что Жозе вернется в команду. Думаю, Флорентино Перес звонит ему каждый раз, когда команде нужен новый наставник", – приводит слова Миятовича Sport.es.

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