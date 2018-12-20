Футбол 20 декабря 2018 13:19 Источник: Sport.es Автор: Гичунцев Артур

Предраг Миятович: Президент «Реала» очень любит Моуринью. Есть вероятность, что Жозе вернется в команду

Португалец тренировал "сливочных" с 2010 по 2013 год. За это вермя он становился с командой чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.