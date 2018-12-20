Павел Мамаев: В СИЗО больше времени на общение с Богом

Футбол 20 декабря 2018 13:29 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Полузащитник «Краснодара» арестован до 8 февраля.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что во время нахождения в СИЗО уделяет больше времени общению с Богом.

«Меня крестили, когда мне было три года, – приводят «Известия» слова Мамаева. – Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться».

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.