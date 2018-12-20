Мартин Эдегор: Надеялся получить больше игрового времени в "Реале"

Футбол 20 декабря 2018 14:09 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», надеется вернуться в королевский клуб.

- Не буду лгать, я надеялся получить больше игрового времени в "Реале", чем в итоге получил. Также я думал, что им придется отдать меня в аренду, чтобы помочь моему развитию.

Это правда, что мне понадобилось много времени, чтобы получить шанс в первой команде. Всегда знал, что это будет непросто.

Главная моя цель сейчас - рискнуть и доказать, что я тот игрок, которого "Реал" хотел видеть, оформляя переход. Пока я могу проявить себя, меня не волнует, произойдет это этим летом или через 3 года.

Я не слишком волнуюсь, поскольку я еще молод, и у меня есть много лет для того, чтобы достичь своего пика, -сказал норвежец.

Напомним, 20-летний Эдегор играет за "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал в Голландии за "Херенвен".